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У Дніпрі мають відреставрувати занедбану пам’ятку архітектури, де зараз філармонія

Сьогодні 11:59
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У Дніпрі зобов'язали власника будівлі філармонії відреставрувати її.

Новости Днепра про У Дніпрі мають відреставрувати занедбану пам'ятку архітектури, де зараз філармонія

Обласна прокуратура через суд зобов’язала власника та балансоутримувача пам’ятки національного значення “Будинок громадського зібрання” привести будівлю до ладу. 

Мова йде про споруду, де наразі розміщена Дніпропетровська філармонія імені Леоніда Когана. 

За даними прокуратори, власник та балансоутримувач упродовж тривалого часу не утримували належним чином будівлю, через що пам’ятка архітектури виявилася занедбаною. 

Будівля філармонії — перша монолітна споруда в Європі, що побудована за проєктом харківського архітектора Олександра Гізбурга. Вона входить до переліку найвидатніших пам’яток архітектури міста і виконана у новаторському стилі.

Новости Днепра про У Дніпрі мають відреставрувати занедбану пам'ятку архітектури, де зараз філармонія

Відповідні органи неодноразово фіксували незадовільний стан пам’ятки, але власник та балансоутримувач не займалися виправленням помилок та реставрацією споруди. 

Проте ефективних заходів щодо збереження автентичного вигляду та приведення пам’ятки до належного стану так і не було вжито”, — сказано у повідомленні прокуратури.

Наразі суд зобов’язав власника та балансоутримувача будівлі провести усі необхідні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі мають відреставрувати занедбану пам'ятку архітектури, де зараз філармонія

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