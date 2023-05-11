У Дніпрі деякі трамваї змінять графік та маршрут 11 травня

З 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 курсуватимуть по скороченому маршруту до вул. Трамвайної без заїзду на пл. Старомостову.
З 20:30 трамваї №12 та №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. Курчатова – вул. Леваневського – вул. Володимира Антоновича, без заїзду на Центральний ринок.
Трамваї №5, №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Зміни пов’язані з ремонтами колії по Амурському мосту, вул. Степана Бандери та просп. Лесі Українки.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
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