У Дніпрі деякі трамваї змінять графік та маршрут 11 травня

У четвер, 11 травня, у Дніпрі деякі трамвайні маршрути працюватимуть зі змінами.

З 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 курсуватимуть по скороченому маршруту до вул. Трамвайної без заїзду на пл. Старомостову.

З 20:30 трамваї №12 та №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. Курчатова – вул. Леваневського – вул. Володимира Антоновича, без заїзду на Центральний ринок.

Трамваї №5, №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №5

від ж/м Західний о 19:28

від Університету науки та технологій о 20:28

Маршрут №12

від площі Старомостової о 19:09

від заводу Металовиробів о 20:11

Маршрут №16

з вулиці Ігоря Сікорського о 19:47

з вулиці Бориса Кротова о 20:15

Зміни пов’язані з ремонтами колії по Амурському мосту, вул. Степана Бандери та просп. Лесі Українки.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

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