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  • У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив суд

У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив суд

Сьогодні 16:35
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У лютому 2020 року поблизу автозаправної станції мешканець Дніпра схопив 11-річну дівчинку за шию.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив суд

Погрожуючи ножем, він затягнув її до лісосмуги. Зловмисник забрав у дівчинки 29 гривень та зґвалтував її.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Прокурори відстояли у суді апеляційної інстанції вирок за фактами зґвалтування малолітньої дитини та розбою (частина 6 статті 152 та частина 2 статті 187 КК України). Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок набрав законної сили.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив судУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив судРусский

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