У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив суд

Погрожуючи ножем, він затягнув її до лісосмуги. Зловмисник забрав у дівчинки 29 гривень та зґвалтував її.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Прокурори відстояли у суді апеляційної інстанції вирок за фактами зґвалтування малолітньої дитини та розбою (частина 6 статті 152 та частина 2 статті 187 КК України). Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирок набрав законної сили.
Читайте також:
Автор:
4 січня у Дніпрі загубилася трирічна дитина.
Учора ввечері, 5 січня, на житловому масиві Тополя-2 біля гаражів…
В Апостоловому 56-річний чоловік незаконно продавав зброю. Його затримали.
Сьогодні, 6 січня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення…