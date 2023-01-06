У Дніпрі чоловік забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її: що вирішив суд

У лютому 2020 року поблизу автозаправної станції мешканець Дніпра схопив 11-річну дівчинку за шию.

Погрожуючи ножем, він затягнув її до лісосмуги. Зловмисник забрав у дівчинки 29 гривень та зґвалтував її.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Прокурори відстояли у суді апеляційної інстанції вирок за фактами зґвалтування малолітньої дитини та розбою (частина 6 статті 152 та частина 2 статті 187 КК України). Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок набрав законної сили.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: