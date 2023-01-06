В Днепре мужчина забрал у 11-летней девочки 29 грн и изнасиловал ее: что решил суд

В феврале 2020 года возле автозаправочной станции житель Днепра схватил 11-летнюю девочку за шею.

Угрожая ножом, он затащил ее в лесополосу. Злоумышленник забрал у девочки 29 гривен и изнасиловал ее.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции приговор по фактам изнасилования малолетнего ребенка и разбоя (часть 6 статьи 152 и часть 2 статьи 187 УК Украины). Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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