В Днепре мужчина забрал у 11-летней девочки 29 грн и изнасиловал ее: что решил суд

Угрожая ножом, он затащил ее в лесополосу. Злоумышленник забрал у девочки 29 гривен и изнасиловал ее.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции приговор по фактам изнасилования малолетнего ребенка и разбоя (часть 6 статьи 152 и часть 2 статьи 187 УК Украины). Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
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