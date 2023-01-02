У Дніпрі чоловік в новорічну ніч пускав салюти із балкону

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.
У новорічну ніч затримали чоловіка, який пускав салюти із балкону багатоповерхівки. П’яний дніпрянин сполохав мешканців житлового масиву Тополя. Порушника затримали патрульні, тепер його долю вирішуватиме суд. Затриманому загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
За словами Володимира Богоніса, в цілому новорічна ніч пройшла спокійно, усього поліціянти зареєстрували 11 випадків використання піротехнічних засобів.
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