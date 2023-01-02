В Днепре мужчина в новогоднюю ночь пускал салюты с балкона

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.
В новогоднюю ночь задержали мужчину, пускавшего салюты с балкона многоэтажки. Пьяный днепрянин напугал жителей жилого массива Тополь. Нарушителя задержали патрульные, теперь его судьбу будет решать суд. Задержанному грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.
По словам Владимира Богониса, в общей сложности новогодняя ночь прошла спокойно, всего полицейские зарегистрировали 11 случаев использования пиротехнических средств.
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