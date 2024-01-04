У Дніпрі через ДТП в час пік “паралізувало” Слобожанський проспект (ФОТО)

Проспект Слобожанський застряг в заторах.

У четвер, 4 січня близько 16 години сталася ДТП на перехресті вул. Калинова та просп. Слобожанский. Через це утворився величезний затор. За інформацією Ситуаційного центру, зайняті 1 та 2 смуги руху в бік виїзду з міста.

Тролейбуси теж стоять. Затор тягнеться майже до ТЦ “Наша Правда”.

Станом на 16:40 одну смугу дороги вдалося звільнити, рух на другій поступово відновлюється.

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