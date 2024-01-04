У Дніпрі через ДТП в час пік “паралізувало” Слобожанський проспект (ФОТО)

У четвер, 4 січня близько 16 години сталася ДТП на перехресті вул. Калинова та просп. Слобожанский. Через це утворився величезний затор. За інформацією Ситуаційного центру, зайняті 1 та 2 смуги руху в бік виїзду з міста.
Тролейбуси теж стоять. Затор тягнеться майже до ТЦ “Наша Правда”.
Станом на 16:40 одну смугу дороги вдалося звільнити, рух на другій поступово відновлюється.
Читайте також:
Автор:
Жертвами догхантерів можуть стати як безпритульні собаки, так і домашні…
Також у Дніпрі сьогодні за деякими адресами немає води.
"Гастролери" обікрали Нову пошту в Ужгороді.
З початку цього року мешканці Дніпра, чиє житло постраждало від…