У Дніпрі біля автовокзалу автобус збив двох пішоходів: що відомо

У неділю, 9 липня, біля автовокзалу в Дніпрі сталася ДТП. Там автобус Mercedes збив чоловіка та жінку.

Аварія сталася приблизно о 10:10. Про це пише dnepr.info з посиланням на “Інформатор”.

За попередньою інформацією, пішоходи переходили дорогу у невстановленому місці. Потерпілих на “швидкій” госпіталізували до лікарні з травмами різної важкості.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі.

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