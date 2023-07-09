У Дніпрі біля автовокзалу автобус збив двох пішоходів: що відомо

Аварія сталася приблизно о 10:10. Про це пише dnepr.info з посиланням на “Інформатор”.
За попередньою інформацією, пішоходи переходили дорогу у невстановленому місці. Потерпілих на “швидкій” госпіталізували до лікарні з травмами різної важкості.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі.
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