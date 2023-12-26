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У “Дія” нібито почали розсилати повістки: чи правдиві чутки

Сьогодні 20:47
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У мережі знову розганяють інформацію про повістки в "Дії".

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Але це чергова ІПСО, повідомляють в Центрі протидії дезінформації при РНБО. 

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що нібито у додатку “Дія” почали приходити електронні повістки. Як доказ – ru-пропагандисти поширюють відповідні скриншоти. 
 
Інформація, яку розганяють росіяни, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що у “Дії” не буде електронних повісток, нещодавно вчергове повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров.
 
Михайло Федоров раніше навіть пожартував, що скоро буде змушений зробити тату, де буде сказано, що повісток в “Дії” ніколи не впроваджуватимуть, позаяк його занадто часто питають про це нововведення.
 
Звичайно, будь-хто може за два кліки перевірити інформацію, але це все одно породжує дискусії в соцмережах, які створюють панічні настрої. 
 

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Зауважимо, 31 жовтня команда застосунку «Дія» вирішила пожартувати – привітала українців із Геловіном та попросила завантажити застосунок назад, прикріпивши картинку зі сповіщенням від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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