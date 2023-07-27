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  • “Це любов, пацани”: Кривому Розі чоловік вбив кохану, яка не відповіла йому взаємністю

“Це любов, пацани”: Кривому Розі чоловік вбив кохану, яка не відповіла йому взаємністю

Сьогодні 13:37
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У Кривому Розі знайшли вбивцю жінки, яку знайшли мертвою на порозі власної хати.

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Деталі затримання розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу. 

Днями до поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що разом з племінницею планувала їхати на дачу, але та перестала відповідати на дзвінки. Згодом тітка поїхала додому до родички та знайшла її мертвою. 

На виклик виїхали поліціянти разом з кінологами. Інформація про вбивство підтвердилася. У дворі було багато крові, а на сходах лежав труп жінки. Правоохоронці оглянули місце злочину. Службовий собака взяв слід та привів слідчих до місцевої річки. 

Інспектори опитали сусідів, які розповіли, що до загиблої часто навідувався чоловік, який залицявся до жінки, але вона не відповідала йому взаємністю. Він намагався нав’язати їй стосунки силою.

Згодом поліцейські з’ясували, де живе ймовірний вбивця. 

Правоохоронці опублікували відео затримання чоловіка. Під час візиту поліції вбивця заліз на горище та намагався вкоротити собі віку, порізавши вени. Його врятували, але найближчих років п’ятнадцять він може провести за ґратами.

“Це просто любов”, – так пояснив свій мотив вбивства жінки 41-річний чоловік, під час розмови з патрульними. 

Відомо, що слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.
 

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