«Это любовь, пацаны»: Кривом Роге мужчина убил любимую, которая не ответила ему взаимностью

В Кривом Роге поймали убийцу женщины, которую нашли мертвой на пороге собственного дома.

Детали задержания рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.

На днях в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что вместе с племянницей планировала ехать на дачу, но та перестала отвечать на звонки. Впоследствии тетя наведалась домой к родственнице и нашла ее мертвой.

По вызову выехали полицейские вместе с кинологами. Информация об убийстве подтвердилась. Во дворе было много крови, а на лестнице лежал труп женщины. Правоохранители осмотрели место преступления. Служебная собака взяла след и привела следователей к местной реке.

Инспекторы опросили соседей, которые рассказали, что к погибшей часто наведывался мужчина. Он ухаживал за женщиной, но она не отвечала ему взаимностью. «Поклонник» пытался навязать ей отношения силой.

Впоследствии полицейские выяснили, где живет вероятный убийца.

Правоохранители опубликовали видео задержания мужчины. Во время визита полиции убийца залез на чердак и пытался покончить с собой, порезав вены. Его спасли, но в ближайшие лет пятнадцать он может провести за решеткой.

«Это просто любовь», — так объяснил свой мотив убийства женщины 41-летний мужчина во время разговора с патрульными.

Известно, что следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: