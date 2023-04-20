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“Це було не НЛО”: на Монастирському острові зникли лавочки

Сьогодні 20:30
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Лавочки на Монастирському острові нікуди не зникли. Їх вже скоро повернуть не інопланетяни, а дніпровські комунальники.

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Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради повідомив про те, що лавочки були демонтовані для того, щоб їх відремонтувати та відновити.

Незабаром дніпряни знову зможуть насолоджуватися чудовими краєвидами Дніпра, сидячи на оновлених лавочках на Монастирському острові.

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