“Це було не НЛО”: на Монастирському острові зникли лавочки

Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради повідомив про те, що лавочки були демонтовані для того, щоб їх відремонтувати та відновити.
Незабаром дніпряни знову зможуть насолоджуватися чудовими краєвидами Дніпра, сидячи на оновлених лавочках на Монастирському острові.
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