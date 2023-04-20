«Это было не НЛО»: на Монастырском острове исчезли лавочки

Лавочки на Монастирському острові нікуди не зникли. Їх вже скоро повернуть не інопланетяни, а дніпровські комунальники. Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета сообщил, что лавочки были демонтированы для того, чтобы их отремонтировать и восстановить. Вскоре днепряне снова смогут наслаждаться великолепными видами Днепра, сидя на обновленных лавочках на Монастырском острове.

Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета сообщил, что лавочки были демонтированы для того, чтобы их отремонтировать и восстановить.

Вскоре днепряне снова смогут наслаждаться великолепными видами Днепра, сидя на обновленных лавочках на Монастырском острове.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: