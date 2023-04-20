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«Это было не НЛО»: на Монастырском острове исчезли лавочки

Сегодня 20:30
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Лавочки на Монастирському острові нікуди не зникли. Їх вже скоро повернуть не інопланетяни, а дніпровські комунальники. Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета сообщил, что лавочки были демонтированы для того, чтобы их отремонтировать и восстановить. Вскоре днепряне снова смогут наслаждаться великолепными видами Днепра, сидя на обновленных лавочках на Монастырском острове.

Новости Днепра про

Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета сообщил, что лавочки были демонтированы для того, чтобы их отремонтировать и восстановить.

Вскоре днепряне снова смогут наслаждаться великолепными видами Днепра, сидя на обновленных лавочках на Монастырском острове.

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