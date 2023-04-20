«Это было не НЛО»: на Монастырском острове исчезли лавочки

Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета сообщил, что лавочки были демонтированы для того, чтобы их отремонтировать и восстановить.
Вскоре днепряне снова смогут наслаждаться великолепными видами Днепра, сидя на обновленных лавочках на Монастырском острове.
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