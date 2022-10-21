“Тату, у мене немає ніг”: батько 6-річної дівчинки із Нікополя розповів подробиці фатальної ночі

Про історію родини розповіли в БО Лікарі без кордонів.
Чоловік каже, у той день вони з сім’єю були вдома. 5 жовтня його дружина з трьома дітьми повернулися з Польщі, де жили три місяці в притулку для переселенців. Весь цей час батько залишався вдома в Нікополі і працював. Все було добре, але в ту ніч їхній будинок накрило ворожою артилерією.
Чоловік пішов заварити чай після того, як родина пообідала, а дружина з донькою залишилися в кімнаті. У цей момент їх будинок опинився в епіцентрі обстрілу. Батька відкинуло подалі, а жінка з дочкою опинилися під завалами.
Батько не постраждав, у нього легкі травми, тільки болять вуха. А ось шестирічна донька залишилася без ніг. Ще двоє дітей дивом врятувалися.
На місце приїхала швидка та люди з територіальної оборони. Доньку відразу повезли до Дніпра, а дружину в нікопольску лікарню. Пізніше батько приїхав до доньки в обласний центр, з ним була інша донька.
Чоловікові сказали, що доньці зробили операцію, але знадобиться додаткове лікування у Львові.
Відразу після анестезії, коли вона прокинулася, вона мені сказала: «Тату, у мене немає ніг». Вона повторює це знову і знову: «Тату, у мене немає ніг».Дружина багато плаче і переживає за доньку. Ще двоє наших дітей живуть у бабусі за Нікополем, – розповів батько.
Зараз родина тимчасово переїхала до Львова, де лікують маленьку дівчинку.
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