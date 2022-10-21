Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Папа, у меня нет ног»: отец 6-летней девочки из Никополя рассказал подробности роковой ночи

«Папа, у меня нет ног»: отец 6-летней девочки из Никополя рассказал подробности роковой ночи

Сегодня 17:11
просмотров

Отец 6-летней девочки из Никополя рассказал, как их дом накрыло артиллерией и что сейчас с его маленькой дочерью.

Новости Днепра про

Об истории семьи рассказали в БО Врачи без границ.

Муж говорит, в тот день они с семьей были дома. 5 октября его жена с тремя детьми вернулась из Польши, где жила три месяца в приюте для переселенцев. Все это время отец оставался дома в Никополе и работал. Все было хорошо, но в ту ночь их дом накрыл вражеской артиллерией.

Муж ушел заварить чай после того, как семья пообедала, а жена с дочерью остались в комнате. В этот момент их здание оказалось в эпицентре обстрела. Отца отбросило подальше, а женщина с дочерью оказались под завалами.

Отец не пострадал, у него легкие травмы, только болят уши. А вот шестилетняя дочь осталась без ног. Еще двое детей чудом спаслись.

На место приехала скорая и люди с территориальной обороны. Дочь сразу повезли в Днепр, а жену в никопольскую больницу. Позже отец приехал к малышке в областной центр, с ним была вторая дочь.

Мужчине сказали, что дочери сделали операцию, но потребуется дополнительное лечение во Львове.

Сразу после анестезии, когда она очнулась, она мне сказала: «Папа, у меня нет ног». Она повторяет это снова и снова: «Папа, у меня нет ног». Жена много плачет и переживает за дочь. Еще двое наших детей живут у бабушки за Никополем, – рассказал отец.

Сейчас семья временно переехала во Львов, где лечат маленькую девочку.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25
    Новости Украины
    Сегодня 17:16
    Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса
    Новости Днепра
    Сегодня 15:04
    Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса

    В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после…

    Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:03
    Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

    «Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков…

    В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 15:02
    В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности

    На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии…

    Последние новости

    В Днепре сделали гигантский флаг из сине-желтых роллов (ФОТО)
    В Днепре сделали гигантский флаг из сине-желтых роллов (ФОТО)

    Вырученные средства пойдут на покупку квадрокоптера.

    Сегодня 17:41
    просмотров
    Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25
    Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 17:16
    0
    просмотров
    С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой Рог
    С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой Рог

    Бесплатный автобус теперь дважды в неделю будет курсировать из деоккупированных сел Херсонской области в Кривой Рог на Днепропетровщине.

    Сегодня 16:29
    просмотров
    Внутри был автомобиль: в Днепре горел гараж
    Внутри был автомобиль: в Днепре горел гараж

    Вчера, 20 октября, в 16.35 на линию «101» сообщили, что на улице Байкальской горит гараж.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса
    Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса

    В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после артобстрела.

    Сегодня 15:04
    просмотров
    Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)
    Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

    «Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков Днепра. Тут можно купить все: от мяса до заколки для волос. Каждый день сюда приходят трудится тысячи продавцов, грузчиков, и столько же покупателей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел базар…

    Сегодня 15:03
    просмотров
    В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности
    В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности

    На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры ввели режим тотальной экономии электроэнергии.

    Сегодня 15:02
    1
    просмотров
    В Днепре недалеко от ТРЦ «Приозерный» ДТП: движение затруднено
    В Днепре недалеко от ТРЦ «Приозерный» ДТП: движение затруднено

    Будьте внимательны!

    Сегодня 14:00
    0
    просмотров
    Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра
    Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра

    Если вы вдруг забегались и не помните, когда в школах начинаются осенние каникулы, мы напоминаем вам.

    Сегодня 13:58
    просмотров
    В Днепропетровской области железнодорожник ждал оккупантов и ненавидел ВСУ
    В Днепропетровской области железнодорожник ждал оккупантов и ненавидел ВСУ

    В Днепропетровской области задержали очередных сторонников России.

    Сегодня 13:25
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх