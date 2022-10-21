«Папа, у меня нет ног»: отец 6-летней девочки из Никополя рассказал подробности роковой ночи

Об истории семьи рассказали в БО Врачи без границ.
Муж говорит, в тот день они с семьей были дома. 5 октября его жена с тремя детьми вернулась из Польши, где жила три месяца в приюте для переселенцев. Все это время отец оставался дома в Никополе и работал. Все было хорошо, но в ту ночь их дом накрыл вражеской артиллерией.
Муж ушел заварить чай после того, как семья пообедала, а жена с дочерью остались в комнате. В этот момент их здание оказалось в эпицентре обстрела. Отца отбросило подальше, а женщина с дочерью оказались под завалами.
Отец не пострадал, у него легкие травмы, только болят уши. А вот шестилетняя дочь осталась без ног. Еще двое детей чудом спаслись.
На место приехала скорая и люди с территориальной обороны. Дочь сразу повезли в Днепр, а жену в никопольскую больницу. Позже отец приехал к малышке в областной центр, с ним была вторая дочь.
Мужчине сказали, что дочери сделали операцию, но потребуется дополнительное лечение во Львове.
Сразу после анестезии, когда она очнулась, она мне сказала: «Папа, у меня нет ног». Она повторяет это снова и снова: «Папа, у меня нет ног». Жена много плачет и переживает за дочь. Еще двое наших детей живут у бабушки за Никополем, – рассказал отец.
Сейчас семья временно переехала во Львов, где лечат маленькую девочку.
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