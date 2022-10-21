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  • У Дніпрі на набережній біля СК “Восход” невідомий поранив хлопця ножем

У Дніпрі на набережній біля СК “Восход” невідомий поранив хлопця ножем

Сьогодні 16:08
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Сьогодні, 21 жовтня, у Дніпрі стався інцидент: неподалік від спортивного клубу "Восход" невідомий напав на хлопця та дівчину та поранив юнака ножем.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній біля СК

Про це повідомляє Dnepr.info.

На місце події перехожі викликали швидку та поліцію.

За словами дівчини потерпілого, вони шукали свого собаку, який втік кілька днів тому. У якийсь момент до них підійшов невідомий чоловік, він накинувся на хлопця з ножем, поранив його та викрав мобільний телефон.

Зловмисник утік. Постраждалого госпіталізували.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній біля СК

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній біля СК

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