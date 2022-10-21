У Дніпрі на набережній біля СК “Восход” невідомий поранив хлопця ножем

Сьогодні, 21 жовтня, у Дніпрі стався інцидент: неподалік від спортивного клубу "Восход" невідомий напав на хлопця та дівчину та поранив юнака ножем.

Про це повідомляє Dnepr.info.

На місце події перехожі викликали швидку та поліцію.

За словами дівчини потерпілого, вони шукали свого собаку, який втік кілька днів тому. У якийсь момент до них підійшов невідомий чоловік, він накинувся на хлопця з ножем, поранив його та викрав мобільний телефон.

Зловмисник утік. Постраждалого госпіталізували.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

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