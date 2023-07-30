Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)

Сьогодні 10:41
просмотров

У неділю, 30 липня, у Дніпропетровській області на Криворізькій трасі сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)

Повідомляється, що там автомобіль на великій швидкості збив жінку, яка померла на місці від отриманих травм. 

У мережі розповсюдили фото з місця ДТП. 

Наразі все обсавини та деталі з’ясовують правоохоронці, які працюють на місці подій. 

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька
Новини Дніпра
Сьогодні 09:09
У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька

Стало відомо про загибель на фронті ще одного героя з…

Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух
Новини Дніпра
Сьогодні 08:29
Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух

У неділю, 30 липня, дніпрянам варто бути готовими до змін…

Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони
Новини Дніпра
Сьогодні 08:12
Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони

Сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти вкотре тероризували Дніпропетровщину. Під…

Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі
Новини Дніпра
Вчора 20:35
Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

У Криворізькому районі поліція виявила понад 2.5 тищ кущів коноплі,…

Наверх