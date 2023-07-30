Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: на Криворізькій трасі збили жінку (ФОТО)

Повідомляється, що там автомобіль на великій швидкості збив жінку, яка померла на місці від отриманих травм.
У мережі розповсюдили фото з місця ДТП.
Наразі все обсавини та деталі з’ясовують правоохоронці, які працюють на місці подій.
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