Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиною

Побачивши поліцейських, він змінив напрямок руху та спробував зникнути з поля зору. Охоронці порядку наздогнали чоловіка, аби поспілкуватись та перевірити його.
Під час розмови час, громадянин дістав з кишені кілька різнокольорових пакунків та намагався запхати їх у рот. Інспектори не дали цього зробити. В руці у чоловіка були 15 сліп-пакетів із речовиною, схожою на наркотичну.
Особу передали слідчому.
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