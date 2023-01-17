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Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиною

Сьогодні 18:45
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Патрулюючи центральною частиною міста, інспектори помітили в одному з парків підозрілого громадянина.

Новости Днепра про Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиною

Побачивши поліцейських, він змінив напрямок руху та спробував зникнути з поля зору. Охоронці порядку наздогнали чоловіка, аби поспілкуватись та перевірити його.

Під час розмови час, громадянин дістав з кишені кілька різнокольорових пакунків та намагався запхати їх у рот. Інспектори не дали цього зробити. В руці у чоловіка були 15 сліп-пакетів із речовиною, схожою на наркотичну.

Особу передали слідчому.

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Новости Днепра про Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиноюУкраїнська Новости Днепра про Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиноюРусский

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