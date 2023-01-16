У Дніпрі попрощалися з 15-річною Марією Лебідь, життя якої обірвала ворожа ракета

У Дніпрі сьогодні, 16 січня, попрощалися з 15-річною Марією Лебідь, яка загинула внаслідок ракетного удару по житловому будинку на ж/м Перемога 14 січня. Дівчинка навчалася у дев'ятому класі та займалася танцями. Її тільки нещодавно обрали Президентом учнівської республіки "Крила", просто чудова та світла дівчинка, життя якої обірвала ворожа ракета.

Про це повідомляє Суспільне

За збігом обставин у момент ракетного удару Маша перебувала вдома. Її мати в цей час була на роботі.

Попрощатися з Марією Лебідь прийшли родичі, вчителі, однокласники та сусіди. Вони згадують дівчинку, як дуже світлу людину, вона була відмінницею у навчанні та лідером у класі.

“Це просто цвіт нації, це дитина, яка подавала найкращі надії. Величезне серце. Дуже співчутлива, розумниця, неймовірно приємна людина, енергетика просто неповторна. Це невимовний жаль. Це просто неможливо пережити таке. Я особисто проклинаю тих, хто відправив сюди цю ракету”, – сказала її класна керівниця Оксана Матусевич.

У Маші Лебідь залишилися мама та брат. За даними міськради, через ракетний удар по Дніпру 14 січня загинули 40 людей, у тому числі троє дітей.

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