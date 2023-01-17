Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществом

Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из парков подозрительного гражданина.

Увидев полицейских, он изменил направление движения и попытался скрыться из виду. Блюстители порядка догнали мужчину, чтобы пообщаться и проверить его.

Во время разговора время гражданин достал из кармана несколько разноцветных свертков и пытался запихнуть их в рот. Инспекторы не дали этого сделать. В руке у мужчины было 15 слип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Личность была передана следователю.

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