Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществом

Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществом

Сегодня 18:45
просмотров

Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из парков подозрительного гражданина.

Новости Днепра про Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществом

Увидев полицейских, он изменил направление движения и попытался скрыться из виду. Блюстители порядка догнали мужчину, чтобы пообщаться и проверить его.

Во время разговора время гражданин достал из кармана несколько разноцветных свертков и пытался запихнуть их в рот. Инспекторы не дали этого сделать. В руке у мужчины было 15 слип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Личность была передана следователю.

Читайте также:

Новости Днепра про Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществомУкраїнська Новости Днепра про Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    6 ангелочков: российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка
    Новости Днепра
    Сегодня 17:10
    6 ангелочков: российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка

    К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке…

    В Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке
    Новости Днепра
    Сегодня 16:54
    В Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке

    В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по…

    Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон
    Новости Днепра
    Сегодня 16:51
    Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

    В Днепре спасают маленького избитого котика.

    Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:14
    Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

    Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в…

    Последние новости

    Как потенциальная война на Тайване может повлиять на Украину
    Как потенциальная война на Тайване может повлиять на Украину

    Как потенциальная война между Китаем и Тайванем может отразиться на войне и послевоенном восстановлении Украины и почему посмотрев на рФ КНР решила отказаться от силового нападения на остров – мнение экспертов собирали журналисты dnepr.info

    Сегодня 17:27
    просмотров
    6 ангелочков: российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка
    6 ангелочков: российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка

    К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло.

    Сегодня 17:10
    0
    просмотров
    В Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке
    В Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке

    В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на Набережной Победы.

    Сегодня 16:54
    0
    просмотров
    Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон
    Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

    В Днепре спасают маленького избитого котика.

    Сегодня 16:51
    просмотров
    Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)
    Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

    Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в Днепре. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Пятеро детей стали сиротами: в полиции рассказали о последствиях ракетного удара в Днепре
    Пятеро детей стали сиротами: в полиции рассказали о последствиях ракетного удара в Днепре

    В Нацполиции сообщили информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажке.

    Сегодня 15:53
    0
    просмотров
    До 100 Мбит/с: во всех поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink
    До 100 Мбит/с: во всех поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink

    До конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать Wi-Fi от Starlink.

    Сегодня 15:39
    0
    просмотров
    Идет циклон из Африки: в Днепре на Крещение прогнозируют аномальную жару
    Идет циклон из Африки: в Днепре на Крещение прогнозируют аномальную жару

    В Днепре в ближайшие дни будет тепло.

    Сегодня 15:04
    просмотров
    Минус еще один Пушкин: в Днепре популярное кафе сменило скандальное название
    Минус еще один Пушкин: в Днепре популярное кафе сменило скандальное название

    В Днепре популярное кафе сменило название, после жарких споров в соцсетях.

    Сегодня 14:07
    просмотров
    В сети рассказали историю мужчины, светившего фонариком из окна разрушенной квартиры в Днепре: уже в третий раз потерял все
    В сети рассказали историю мужчины, светившего фонариком из окна разрушенной квартиры в Днепре: уже в третий раз потерял все

    Мужчина, светивший фонариком из квартиры на последнем этаже разрушенного дома на Победе, уже третий раз страдает от "русского мира".

    Сегодня 13:03
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх