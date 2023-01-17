Приятного аппетита: в Днепре мужчина пытался съесть 15 слип-пакетов с подозрительным веществом

Увидев полицейских, он изменил направление движения и попытался скрыться из виду. Блюстители порядка догнали мужчину, чтобы пообщаться и проверить его.
Во время разговора время гражданин достал из кармана несколько разноцветных свертков и пытался запихнуть их в рот. Инспекторы не дали этого сделать. В руке у мужчины было 15 слип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
Личность была передана следователю.
Читайте также:
Автор:
К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке…
В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по…
В Днепре спасают маленького избитого котика.
Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в…
Как потенциальная война между Китаем и Тайванем может отразиться на войне и послевоенном восстановлении Украины и почему посмотрев на рФ КНР решила отказаться от силового нападения на остров – мнение экспертов собирали журналисты dnepr.info
К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло.
В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на Набережной Победы.
В Днепре спасают маленького избитого котика.
Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в Днепре. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов.
В Нацполиции сообщили информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажке.
До конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать Wi-Fi от Starlink.
В Днепре в ближайшие дни будет тепло.
В Днепре популярное кафе сменило название, после жарких споров в соцсетях.
Мужчина, светивший фонариком из квартиры на последнем этаже разрушенного дома на Победе, уже третий раз страдает от "русского мира".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!