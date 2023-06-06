Слідчий із Дніпра вимагав у бізнесмена 6 тисяч доларів хабаря

Дніпровський слідчий брав хабарі.

У злочині його підозрює Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, слідчий одного із відділень поліції Дніпра вимагав хабар у підприємця. Усе почалося, коли місцевий бізнесмен почав проводити незаконні демонтажні роботи на одному з обласних підприємств.

Дізнавшись про це правоохоронці хотіли відкрити кримінальне провадження, але дніпровський слідчий запропонував підприємцю розв’язати цю проблему та не притягати бізнесмена до відповідальності. Ба більше, поліціянт за винагороду пообіцяв зробити так, щоб “клієнта” в майбутньому теж не чіпали.

За свої послуги слідчий попросив 6 тисяч доларів. Втім, колеги правоохоронця викрили ймовірного хабарника. Наразі його звільнили та посадили під домашній арешт.

Ексслідчому повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

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