Рибка за 160 000 грн: у Новомосковському районі спіймали браконьєрів

Двоє браконьєрів риболовили з човна на річці Самара, незаконно використовуючи сітки.
За інформацією департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА, рибалки зловили 15 кілограмів риби і нанесли державі збитків на суму, більше 160 000 гривень.
За незаконний вилов риби штраф становить від 17 000 до 51 000. Також враховується і збиток за кожну виловлену рибину, залежно від того, до якого сімейства вона належить.
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