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Рибка за 160 000 грн: у Новомосковському районі спіймали браконьєрів

Сьогодні 06:45
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Рибалки зловили 15 кілограмів риби і нанесли державі збитків на суму, більше 160 000 гривень. Чоловікам погрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Новости Днепра про Рибка за 160 000 грн: у Новомосковському районі спіймали браконьєрів

Двоє браконьєрів риболовили з човна на річці Самара, незаконно використовуючи сітки.

За інформацією департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА, рибалки зловили 15 кілограмів риби і нанесли державі збитків на суму, більше 160 000 гривень.

За незаконний вилов риби штраф становить від 17 000 до 51 000. Також враховується і збиток за кожну виловлену рибину, залежно від того, до якого сімейства вона належить. 

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Новости Днепра про Рибка за 160 000 грн: у Новомосковському районі спіймали браконьєрівУкраїнська Новости Днепра про Рибка за 160 000 грн: у Новомосковському районі спіймали браконьєрівРусский

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