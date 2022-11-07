Ненавидів ворогів: у бою загинув командир відділення з Дніпропетровщини

До повномасштабного вторгнення росії Сергій вже мав великий досвід військової служби. В 2017-2020 р.р. він служив за контрактом на посаді заступника командира бойової машини – навідника-оператора однієї з військових частин.
У лютому був мобілізований до лав ЗСУ.
Проходив службу на посаді командира піхотного відділення.
Сергій навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України…
Прощання з загиблим воїном відбудеться 8 листопада на Алеї Слави м. П’ятихатки Кам’янського району.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі у лісі, що напроти Самарського виконкому, компанія "Агромак…
Щоб продовжити термін придатності вершкового масла, потрібно знати деякі нюанси.
Будинок Шварця знаходився на вулиці Тихій у Дніпрі. Понад сто…
У Дніпрі під варту взяли вісьмох учасників злочинної групи, яка…