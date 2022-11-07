Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ненавидів ворогів: у бою загинув командир відділення з Дніпропетровщини

Ненавидів ворогів: у бою загинув командир відділення з Дніпропетровщини

Сьогодні 19:18
просмотров

Захищаючі територіальну цілісність України, поблизу села Мала Сейдеминуха Бериславського району Херсонської області загинув солдат Сергій Клочко. Йому було лише 24 роки
Новости Днепра про Ненавидів ворогів: у бою загинув командир відділення з Дніпропетровщини

Про це повідомляє повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

 

До повномасштабного вторгнення росії Сергій вже мав великий досвід військової служби. В 2017-2020 р.р. він служив за контрактом на посаді заступника командира бойової машини – навідника-оператора однієї з військових частин.

У лютому був мобілізований до лав ЗСУ.

Проходив службу на посаді командира піхотного відділення.

Сергій навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України…

Прощання з загиблим воїном відбудеться 8 листопада на Алеї Слави м. П’ятихатки Кам’янського району.

Читайте також:

Новости Днепра про Ненавидів ворогів: у бою загинув командир відділення з ДніпропетровщиниУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У лісі в Придніпровську пиляють здорові дерева: серед них – вільха з охоронним статусом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:53
    У лісі в Придніпровську пиляють здорові дерева: серед них – вільха з охоронним статусом

    У Дніпрі у лісі, що напроти Самарського виконкому, компанія "Агромак…

    Як зберігати вершкове масло, щоб воно не псувалося без холодильника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Як зберігати вершкове масло, щоб воно не псувалося без холодильника

    Щоб продовжити термін придатності вершкового масла, потрібно знати деякі нюанси.

    Сережки у підлозі та пошуки діамантів на руїнах: історія будинку Шварца у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:03
    Сережки у підлозі та пошуки діамантів на руїнах: історія будинку Шварца у Дніпрі

    Будинок Шварця знаходився на вулиці Тихій у Дніпрі. Понад сто…

    У Дніпрі рейдери на чолі з адвокатом кошмарили бізнес: як просувається справа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:24
    У Дніпрі рейдери на чолі з адвокатом кошмарили бізнес: як просувається справа

    У Дніпрі під варту взяли вісьмох учасників злочинної групи, яка…

    Наверх