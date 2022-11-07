Ненавидів ворогів: у бою загинув командир відділення з Дніпропетровщини

Захищаючі територіальну цілісність України, поблизу села Мала Сейдеминуха Бериславського району Херсонської області загинув солдат Сергій Клочко. Йому було лише 24 роки

До повномасштабного вторгнення росії Сергій вже мав великий досвід військової служби. В 2017-2020 р.р. він служив за контрактом на посаді заступника командира бойової машини – навідника-оператора однієї з військових частин.

У лютому був мобілізований до лав ЗСУ.

Проходив службу на посаді командира піхотного відділення.

Сергій навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України…

Прощання з загиблим воїном відбудеться 8 листопада на Алеї Слави м. П’ятихатки Кам’янського району.

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