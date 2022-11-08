Рыбка за 160 000 грн: в Новомосковском районе поймали браконьеров

Двое браконьеров ловили рыбу с лодки на реке Самара, незаконно используя сети.
По данным департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОВА, рыбаки выловили 15 килограммов рыбы и нанесли ущерб государству в размере более 160 000 гривен.
За незаконный промысел полагается штраф от 17 000 до 51 000. Также учитывает ущерб для каждой пойманной рыбы, в зависимости от того, к какому семейству она принадлежит.
Читайте также:
Автор:
Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.…
В Днепре правоохранители задержали 12-летнюю девочку, которая находилась в состоянии…
Российские террористы не дают покоя мирным громадам Днепропетровской области не…
Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область).…
Одевайтесь теплее, друзья!
Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинским военным удалось атаковать 3 позиции средств противовоздушной обороны противника россиян.
В Днепре правоохранители задержали 12-летнюю девочку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Российские террористы не дают покоя мирным громадам Днепропетровской области не только ночью, но и днем.
Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область). Под обстрел попало здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение.
защищая территориальную целостность Украины, вблизи села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области погиб солдат Сергей Клочко. Ему было всего 24 года.
В Днепре в лесу, что напротив Самарского исполкома, компания "Агромак Днепр" по заказу департамента парков и рекреации Днепровского городского совета начала спиливать, как указано в актах, сухие и аварийные деревья.
Чтобы продлить срок годности сливочного масла, нужно знать некоторые нюансы.
Дом Шварца находился на улице Тихой в Днепре. Более ста лет назад она соседствовала с Тюремной площадью. Но это не мешало бизнесменам того времени возводить на улице доходные дома. Долгое время после основания Днепра улица Тихая была застроена маленькими домиками.…
Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого произошло ДТП: водитель автомобиля Mercedes сбил двух мужчин и скрылся с места аварии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!