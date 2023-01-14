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  • Рятувальна операція в Дніпрі триває: є загроза обвалу плит зруйнованого ракетою будинку

Рятувальна операція в Дніпрі триває: є загроза обвалу плит зруйнованого ракетою будинку

Сьогодні 20:21
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У Дніпрі продовжується рятувальна операція на місці прильоту російської ракети.

Новости Днепра про Рятувальна операція в Дніпрі триває: є загроза обвалу плит зруйнованого ракетою будинку

Наразі відомо про 60 постраждалих, 12 з них діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

У міськраді уточнили, що найменшому постраждалому 3 роки, 9-річна дівчинка в тяжкому стані. Станом на зараз. відомо про 5 –ть загибих. Серед них одна дитина.

Під завалами залишаються люди. Є загроза обвалу плит зруйнованого будинку. 

Триває пошукова операція, задіяні 102 рятувальники та 27 одиниць техніки. Назвичайникам допомагають розбирати завали пересічні дніпряни. За допомогою драбини ДСНСники знімають людей з верхніх поверхів сусідніх під’їздів.

На місті російського терору працюють всі екстрені та комунальні служби.
За словами комунальників, перекрито подачу тепла на будинки по Наб. Перемоги 112, 116, 118, 120.
Проїжджа частина Набережної Перемоги перекрита від бульвару Слави і до кільця.

Поблизу місця трагедії будуть стояти 5 великих автобусів аби люди й там могли зігрітись.

Представники ОСББ та ЖКГ будуть обходити людей та збирати інформацію щодо потреб у подальшому розміщенні людей.

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Новости Днепра про Рятувальна операція в Дніпрі триває: є загроза обвалу плит зруйнованого ракетою будинкуУкраїнська

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