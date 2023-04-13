Розміром з долар: 9-сантиметрова чихуахуа стала найменшим песиком у світі

Крихітка разом зі своєю господинею у Флориді в США. У висоту собачка навіть менша від палички від ескімо.

У книзі Рекордів Гіннеса новий рекордсмен: песик породи чихуахуа. Офіційний вимір відбувся на шоу в італійському Мілані. Вимірювання проводив ветеринар Джованні Вергель. Довжина собачки складає 12,7 сантиметрів.

Примітно, що колишня рекордсменка належала цій господині. До 2020 року найменшим собачкою була тітонька Перлини, яка померла 3 роки тому. Її зріст становило 9,65 см.

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