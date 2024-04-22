У Дніпрі песик впав у комунікаційний колодязь

Його врятували фахівці ДСНС.

Вдень 21 квітня небайдужі мешканці Дніпра повідомили на лінію «101», що на вулиці Павла Полуботка Чечелівського району песик впав у комунікаційний колодязь.

На місце оперативно виїхали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Один зі співробітників ДСНС спустився в колодязь та підняв чотирилапого на поверхню.

До надання допомоги залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща.

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