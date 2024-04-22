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У Дніпрі песик впав у комунікаційний колодязь

Сьогодні 09:29
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Його врятували фахівці ДСНС.
Новости Днепра про У Дніпрі песик впав у комунікаційний колодязь

Фото умовне.

Вдень 21 квітня небайдужі мешканці Дніпра повідомили на лінію «101», що на вулиці Павла Полуботка Чечелівського району песик впав у комунікаційний колодязь.

На місце оперативно виїхали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Один зі співробітників ДСНС спустився в колодязь та підняв чотирилапого на поверхню.

До надання допомоги залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі песик впав у комунікаційний колодязь

Новости Днепра про У Дніпрі песик впав у комунікаційний колодязь

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

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Новости Днепра про У Дніпрі песик впав у комунікаційний колодязьУкраїнська

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