Размером с доллар: 9-сантиметровая чихуахуа стала самой маленькой собачкой в мире

Примечательно, что прежняя рекордсменка принадлежала также этой хозяйки. До 2020 года самой крошечной собачкой была тетушка Жемчуга, которая скончалась 3 года назад. Ее рост составлял 9,65 см.

Официальное измерение произошло на шоу в итальянском Милане. Измерения проводил ветеринар Джованни Вергель. Длина собачки составляет 12,7 сантиметров.

Кроха вместе со своей хозяйкой во Флориде в США. В высоту собачка даже меньше палочки от эскимо.

В книге Рекордов Гиннеса новый рекордсмен: собачка породы чихуахуа по имени Жемчуг.

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