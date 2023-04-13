Размером с доллар: 9-сантиметровая чихуахуа стала самой маленькой собачкой в мире

Кроха вместе со своей хозяйкой во Флориде в США. В высоту собачка даже меньше палочки от эскимо.
Официальное измерение произошло на шоу в итальянском Милане. Измерения проводил ветеринар Джованни Вергель. Длина собачки составляет 12,7 сантиметров.
Примечательно, что прежняя рекордсменка принадлежала также этой хозяйки. До 2020 года самой крошечной собачкой была тетушка Жемчуга, которая скончалась 3 года назад. Ее рост составлял 9,65 см.
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