Росіяни вдарили дроном-камікадзе по авто на Дніпропетровщині: постраждали двоє хлопців

13-річний хлопчик у важкому стані.

Сьогодні, 17 січня, росіяни вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 13-річний постраждалий у важкому стані. Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Росіяни продовжують воювати з мирними. Негідники. Вони поплатяться за все, – додав Лисак.

Оновлено: як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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