Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси із сховища в Бєлгородській області РФ, – Юсов

У Грайворонському районі Бєлгородської області розташована російська військова частина 25624 (у м. Бєлгород-22). Ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і є "об'єктом "С". Це умовна назва для центральної бази зберігання ядерної зброї РФ.

“Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. В терміновому режимі об’єкт “Бєлгород-22″ – це сховище ядерних боєприпасів – так само рашисти евакуюють з району неподалік Грайворона”, сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов ще раз наголосив, що Україна не має стосунку до подій, що відбуваються в Бєлгородській області РФ, а боротьбу там ведуть місцеві протипутінські сили.

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