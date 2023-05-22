Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси із сховища в Бєлгородській області РФ, – Юсов

“Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. В терміновому режимі об’єкт “Бєлгород-22″ – це сховище ядерних боєприпасів – так само рашисти евакуюють з району неподалік Грайворона”, сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Юсов ще раз наголосив, що Україна не має стосунку до подій, що відбуваються в Бєлгородській області РФ, а боротьбу там ведуть місцеві протипутінські сили.
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