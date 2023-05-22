Россия вывозит ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области , — Юсов

В Грайворонском районе Белгородской области расположена российская воинская часть 25624 (в г. Белгород-22). Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации и является "объектом "С". Это условное название для центральной базы хранения ядерного оружия РФ.

«Есть даже дополнительная информация относительно эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект «Белгород-22″ — это хранилище ядерных боеприпасов — так же рашисты эвакуируют из района неподалеку Грайворона», — сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов еще раз подчеркнул, что Украина не имеет отношения к событиям, происходящим в Белгородской области РФ, а борьбу там ведут местные противопутинские силы.

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