Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої: як пройшла ніч

Сили ППО «приземлили» все, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Вночі 6 червня армія рф випустила на Україну 35 крилатих ракет, всі були знищені. Одну з ракет над Дніпропетровською областю ліквідували наші військові з повітряного командування «Схід», а також збили 2 БпЛА окупантів.
Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої. За ніч вони 5 разів атакували Мирівську громаду, Червоногригорівську громаду та Нікополь. Били з «Градів» та важкої артилерії.
В Нікополі пошкоджено 5 пʼятиповерхівок, газогін, легкову автівку, дитячий майданчик. На щастя, люди не постраждали.
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