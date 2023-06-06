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Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої: як пройшла ніч

Сьогодні 09:30
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У небі над Дніпропетровською областю сили ППО збили ракету та два безпілотники.

Новости Днепра про Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої: як пройшла ніч

Сили ППО «приземлили» все, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вночі 6 червня армія рф випустила на Україну 35 крилатих ракет, всі були знищені. Одну з ракет над Дніпропетровською областю ліквідували наші військові з повітряного командування «Схід», а також збили 2 БпЛА окупантів.

Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої. За ніч вони 5 разів атакували Мирівську громаду, Червоногригорівську громаду та Нікополь. Били з «Градів» та важкої артилерії.

В Нікополі пошкоджено 5 пʼятиповерхівок, газогін, легкову автівку, дитячий майданчик. На щастя, люди не постраждали.

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Новости Днепра про Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої: як пройшла нічУкраїнська Новости Днепра про Росіяни не залишають Нікопольський район у спокої: як пройшла нічРусский

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