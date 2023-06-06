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Россияне не оставляют Никопольский район в покое: как прошла ночь

Сегодня 09:30
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В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили ракету и два беспилотника.

Новости Днепра про Россияне не оставляют Никопольский район в покое: как прошла ночь

Силы ПВО «приземлили» все, сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ночью 6 июня армия рф выпустила на Украину 35 крылатых ракет, все были уничтожены. Одну из ракет над Днепропетровской областью ликвидировали наши военные из воздушного командования «Схід», а также сбили 2 БпЛА оккупантов.

Россияне не оставляют Никопольский район в покое. За ночь они 5 раз атаковали Мировскую громаду, Красногригорьевскую громаду и Никополь. Били из «Градов» и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждено 5 пятиэтажек, газопровод, легковой автомобиль, детская площадка. К счастью, люди не пострадали.

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