Россияне не оставляют Никопольский район в покое: как прошла ночь

В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили ракету и два беспилотника.

Силы ПВО «приземлили» все, сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ночью 6 июня армия рф выпустила на Украину 35 крылатых ракет, все были уничтожены. Одну из ракет над Днепропетровской областью ликвидировали наши военные из воздушного командования «Схід», а также сбили 2 БпЛА оккупантов.

Россияне не оставляют Никопольский район в покое. За ночь они 5 раз атаковали Мировскую громаду, Красногригорьевскую громаду и Никополь. Били из «Градов» и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждено 5 пятиэтажек, газопровод, легковой автомобиль, детская площадка. К счастью, люди не пострадали.

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