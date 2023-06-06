Россияне не оставляют Никопольский район в покое: как прошла ночь

Силы ПВО «приземлили» все, сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Ночью 6 июня армия рф выпустила на Украину 35 крылатых ракет, все были уничтожены. Одну из ракет над Днепропетровской областью ликвидировали наши военные из воздушного командования «Схід», а также сбили 2 БпЛА оккупантов.
Россияне не оставляют Никопольский район в покое. За ночь они 5 раз атаковали Мировскую громаду, Красногригорьевскую громаду и Никополь. Били из «Градов» и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждено 5 пятиэтажек, газопровод, легковой автомобиль, детская площадка. К счастью, люди не пострадали.
Читайте также:
Автор:
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6…
Сегодня, 6 июня, в Днепре изменится движение трамваев №1, №18…
Уровень воды падает со скоростью около 15 см в час.…
Российские военные ночью, 6 июня, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного…
Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.
Сегодня, 6 июня, в Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19.
Уровень воды падает со скоростью около 15 см в час. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал никопольчан сделать максимально возможный запас воды.
Российские военные ночью, 6 июня, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО ВСУ уничтожили все враждебные цели.
Защищая Украину от российской орды, погиб днепрянин Александр “Дед” Слисаренко. У защитника осталась жена и маленькая доченька.
Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на проспекте Александра Поля произошла авария.
Утро в Никополе началось под звуки взрывов российских снарядов. Есть разрушение. Угроза обстрелов остается.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!