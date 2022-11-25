Росіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню

Російські окупанти в черговий раз нанесли ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля лікарні.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. Люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон” – написав Старух.

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