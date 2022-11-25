Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате обстрела повреждения получило здание больницы.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«Враг снова атаковал пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. Люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон», — написал Старух.

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