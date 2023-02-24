Пишаємося: дніпровський спортсмен Микита Тульських став чемпіоном України з дзюдо

Від щирого серця вітаємо із заслуженою перемогою!

Відмінно виступив у Львові на національній першості з дзюдо вихованець спортклубу “Спарта Дніпро” Микита Тульських. Виступаючи у ваговій категорії “100 кг”, Микита завоював “золото”.

Про успіх свого вихованця повідомив його тренер Данило Миро. Тренер та депутат міської ради Дніпра Данило Миро впевнений, що з часом Микита гідно представить нашу країну на Олімпіаді.

Раніше ми писали, що легкоатлетка із Дніпра виграла 6 із 6 змагань в 2023 році.

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