Легкоатлетка із Дніпра виграла 6 із 6 змагань в 2023 році

Відома дніпровська атлетка Ярослава Магучіх виграла свої шості змагання в зимовому сезоні. Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Магучіх здобула золото на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії «Silver» у Словаччині. Спортсменка взяла висоту 1.97 м з першої спроби. Таким чином, Ярослава виграла шість змагань із шести в 2023 році.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про Назара Степанова, який встановив новий рекорд України.
Для довідки: Ярослава Магучіх – 21-річна атлетка родом із Дніпра, спеціалізується на стрибках у висоту, дівчина бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Європи з легкої атлетики в приміщенні, чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, рекордсменка світу серед юніорів.
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