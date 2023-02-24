Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо

Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо

Сегодня 08:00
просмотров

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

Новости Днепра про Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо

Отлично выступил во Львове на национальном первенстве по дзюдо воспитанник спортклуба «Спарта Днепр» Никита Тульских. Выступая в весовой категории «100 кг», Никита завоевал «золото».

Об успехе своего воспитанника сообщил его тренер Даниил Миро. Тренер и депутат городского совета Днепра Данило Миро уверен, что со временем Никита достойно представит нашу страну на Олимпиаде.

Ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году.

Читайте также:

Новости Днепра про Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдоУкраїнська Новости Днепра про Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля

    Зонт сегодня не понадобится!

    Бойкот: Украина не поедет на чемпионат мира по боксу из-за участия россии
    Новости Днепра
    22.02.2023 19:15
    Бойкот: Украина не поедет на чемпионат мира по боксу из-за участия россии

    Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат…

    Помощь в 2 млн грн: мэрия Днепра утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе
    Новости Днепра
    22.02.2023 14:27
    Помощь в 2 млн грн: мэрия Днепра утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе

    22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят…

    Последние новости

    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

    В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны
    Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

    Уже год длиться полномасштабная война в Украине, которую развязала рф, напав на нашу страну утром 24 февраля 2022 года. Журналисты dnepr.info решили вспомнить основные события, которые украинцы и жители Днепра пережили за эти 365 дней.

    Сегодня 08:16
    просмотров
    Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время
    Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время

    В Украине переводят часы дважды в год: осенью и весной. На это есть несколько причин: соответствие биологического времени календарному и экономии электроэнергии.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук
    В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук

    20 февраля во время выполнения боевого задания в 3 км западнее Краснопоповки Кременского района воин получил ранение несовместимое с жизнью.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию
    Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию

    В небе Днепра наблюдается редкое явление.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали Никопольщину
    Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали Никопольщину

    Сегодня, 23 февраля, оккупанты целый день обстреливали Никополь и район.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей
    На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей

    В Днепропетровской области банда вымогателей с пистолетом вынесла из дома пенсионеров деньги, золото и технику, угрожая им пистолетом. Пока банду разыскивают полицейские. Если кому-то известна любая информация – звоните в полицию.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб
    ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб

    Противник продолжает нести потери на Донецком направлении, а украинские военные сбили вражеские беспилотники типа "Мерлин" и ZALA.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери
    Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери

    В Днепре мужчина избил женщину на глазах у их общей дочери, посадил ребенка в машину и уехал.

    Вчера 19:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх