Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

Отлично выступил во Львове на национальном первенстве по дзюдо воспитанник спортклуба «Спарта Днепр» Никита Тульских. Выступая в весовой категории «100 кг», Никита завоевал «золото».

Об успехе своего воспитанника сообщил его тренер Даниил Миро. Тренер и депутат городского совета Днепра Данило Миро уверен, что со временем Никита достойно представит нашу страну на Олимпиаде.

Ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году.

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