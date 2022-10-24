“Продовжуємо працювати на Перемогу України”, – Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 243 доба добігає кінця.

Протягом дня ворожих обстрілів території Дніпропетровщини не зафіксовано.

Про це повідомив голова ніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів.

“Сподіваємося, вечір не принесе нам поганих новин. Ситуація на кордонах регіону залишається під повним контролем ЗСУ. Продовжуємо працювати на Перемогу України, кожен на своєму місці. Разом ми досягнемо успіху”, – написав Лукашук.

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