«Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

«Надеюсь, вечер не принесет нам плохих новостей. Ситуация на границах региона остается под полным контролем Вооруженных сил Украины. Мы продолжае рмаботать на Победу Украины, каждый на своем месте. Вместе мы добьемся успеха», — написал Лукашук.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В течение суток вражеских обстрелов территории Днепропетровской области не зафиксировано.

Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к концу.

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