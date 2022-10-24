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  • «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

«Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

Сегодня 21:15
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Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к концу.

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В течение суток вражеских обстрелов территории Днепропетровской области не зафиксировано.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Надеюсь, вечер не принесет нам плохих новостей. Ситуация на границах региона остается под полным контролем Вооруженных сил Украины. Мы продолжае рмаботать на Победу Украины, каждый на своем месте. Вместе мы добьемся успеха», — написал Лукашук.

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