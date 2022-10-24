«Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

В течение суток вражеских обстрелов территории Днепропетровской области не зафиксировано.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Надеюсь, вечер не принесет нам плохих новостей. Ситуация на границах региона остается под полным контролем Вооруженных сил Украины. Мы продолжае рмаботать на Победу Украины, каждый на своем месте. Вместе мы добьемся успеха», — написал Лукашук.
Читайте также:
Автор:
По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд…
В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария.…
В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали…
За последние несколько месяцев в Днепре существенно подорожало сало. Об…
По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.
В Металлургическом районе Кривого Рога прохожие нашли гранату под окнами высотного дома.
В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария. Там столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. Пострадавшего водителя Kia забрали в больницу.
В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали полицию и ГСЧС.
За последние несколько месяцев в Днепре существенно подорожало сало. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Еще в июле по их данным, кило продукта обходилось в 124 грн. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит сало в магазинах и на рынках…
Жители Днепра смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября.
Украинские военные на Юге ликвидировали два КА-52 россиянина.
Сегодня, 24 октября, возле «Эпицентра», что на Запорожском шоссе, умер мужчина.
В Днепре снова изменения в работе трамвая 19.
Ранее на территории области находился один из самых крупных комбинатов по производству пива и напитков в стране. Тут варили несколько сортов пенного и выпускали порядка 15 разных видов газированных сладких напитков.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!