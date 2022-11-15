Повреждены дома и предприятие: ситуация на Днепропетровщине

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
По мирних містах та селах окупанти випустили понад 60 снарядів.
У Нікополі постраждали багатоповерхові та приватні будинки та комерційне підприємство. Пошкоджено також лінії електропередач та газопровід. Декілька господарських будівель зруйновано.
На щастя, поранених та загиблих немає. Подробиці наслідків ще уточнюються.
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