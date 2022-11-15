Повреждены дома и предприятие: ситуация на Днепропетровщине

Уночі 15 листопада Нікопольський район знову потрапив під ворожий приціл. «Градами» та важкою артилерією обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По мирних містах та селах окупанти випустили понад 60 снарядів.

У Нікополі постраждали багатоповерхові та приватні будинки та комерційне підприємство. Пошкоджено також лінії електропередач та газопровід. Декілька господарських будівель зруйновано.

На щастя, поранених та загиблих немає. Подробиці наслідків ще уточнюються.

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