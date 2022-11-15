У Кривому Розі повернули додому хлопчика, який загубився у місті

Днями патрульним Кривого Рогу надійшло повідомлення про зникнення дитини. Інспектори отримали прикмети зниклого хлопчика та стали на пошуки дитини.
Хлопчика вдалося виявити поблизу одного з місцевих магазинів. Поліцейські на службовому авто доставили маленького мандрівника додому й передали батькам.
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