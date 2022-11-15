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Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині

Сегодня 08:30
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Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел. «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.

Новости Днепра про Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

По мирным городам и селам оккупанты выпустили более 60 снарядов.

В Никополе пострадали многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Повреждены также линии электропередач и газопровод. Несколько хозяйственных построек разрушено.

К счастью, раненых и погибших нет. Подробности последствий еще уточняются.

Новости Днепра про Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на ДніпропетровщиніРусский

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