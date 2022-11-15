Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По мирным городам и селам оккупанты выпустили более 60 снарядов.
В Никополе пострадали многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Повреждены также линии электропередач и газопровод. Несколько хозяйственных построек разрушено.
К счастью, раненых и погибших нет. Подробности последствий еще уточняются.
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