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Помер зірка серіалу “Друзі” Меттью Перрі

Сьогодні 09:49
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Сьогодні у своєму домі помер Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі".

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Актору було 54 роки, представник актора заявив ЗМІ, що Перрі помер у суботу внаслідок утоплення у своєму будинку в Пасіфік Палісейдс.

Популярність Меттью принесла роль Чендлера у серіалу “Друзі”.

Чоловіку було 24 роки, коли він почав зніматися у серіалі. 

Культовий сітком виходив на екрани 10 років, а фінальна серія сіткому зібрала біля екранів 52 млн глядачів.

З 1997 року актор боровся із залежністю від знеболюючих після аварії на гідроциклі. 

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