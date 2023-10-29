Помер зірка серіалу “Друзі” Меттью Перрі

Актору було 54 роки, представник актора заявив ЗМІ, що Перрі помер у суботу внаслідок утоплення у своєму будинку в Пасіфік Палісейдс.
Популярність Меттью принесла роль Чендлера у серіалу “Друзі”.
Чоловіку було 24 роки, коли він почав зніматися у серіалі.
Культовий сітком виходив на екрани 10 років, а фінальна серія сіткому зібрала біля екранів 52 млн глядачів.
З 1997 року актор боровся із залежністю від знеболюючих після аварії на гідроциклі.
Читайте також:
Автор:
На Бахмутському напрямку загинув мешканець Першотравенська 26-річний Бобришов Микола Анатолійович.
Зловмисника ще не затримали.
На війні загинув захисник України з Дніпропетровської області Горілий Роман…
Під час пожежі у місті Павлоград загинула жінка.