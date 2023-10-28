У Кривому Розі чоловік взяв у заручники 6-річного племінника погрожуючи вбити себе сокирою

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
До органів правопорядку звернулася налякана жінка, яка повідомила що її 38-річний брат зачинився у квартирі разом з її 6-річним сином та її матірʼю.
При собі він мав ножа, сокиру та відмовляється когось відпускати.
З дозволу жінки поліцейські відчинили квартиру та знайшли на балконі зловмисника, який був там на самоті.
Він погрожував заподіяти собі шкоду, якщо поліцейські не підуть з оселі.
Охоронці порядку пів години говорили з чоловіком, та вмовили його кинути зброю і здатися.
На місце інциденту були викликані медики, заручники не постраждали.
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