У Кривому Розі чоловік взяв у заручники 6-річного племінника погрожуючи вбити себе сокирою

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік взяв у заручники рідну матір та 6-річного племінника.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

До органів правопорядку звернулася налякана жінка, яка повідомила що її 38-річний брат зачинився у квартирі разом з її 6-річним сином та її матірʼю.

При собі він мав ножа, сокиру та відмовляється когось відпускати.

З дозволу жінки поліцейські відчинили квартиру та знайшли на балконі зловмисника, який був там на самоті.

Він погрожував заподіяти собі шкоду, якщо поліцейські не підуть з оселі.

Охоронці порядку пів години говорили з чоловіком, та вмовили його кинути зброю і здатися.

На місце інциденту були викликані медики, заручники не постраждали.

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