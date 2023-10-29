Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Актеру было 54 года, представитель актера заявил СМИ, что Перри скончался в субботу в результате утопления в своем доме в Пасифик Палисейдс.
Популярность Мэттью принесла роль Чендлера в сериале «Друзья».
Мужчине было 24 года, когда он начал сниматься в сериале.
Культовый ситком выходил на экраны 10 лет, а финальная серия сетке собрала у экранов 52 млн зрителей.
С 1997 года актер сражался с зависимостью от обезболивающих после аварии на гидроцикле.
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