Помер Джеррі Лі Льюїс — останній із великих виконавців рок-н-ролу

У п'ятницю, 28 жовтня, у Мемфісі помер легендарний американський співак Джеррі Лі Льюїс. Він був останнім представником покоління музикантів, які прославили рок-н-рол. Був час, коли його називали другим Елвісом Преслі. Співаку було 87 років.

За 12 днів до смерті Льюїса його включили до Залу слави музики кантрі. Музикант бути присутнім на церемонії не зміг. Почесний знак члена Залу слави замість Джеррі отримала сьома дружина Джудіт. Вона заявила журналістам, що Льюїс почувається добре. І ось співака не стало. Офіційна причина смерті поки не називається, проте відомо, що музикант кілька днів тому заразився грипом і дуже тяжко хворів.

Джеррі Лі Льюїс народився 29 вересня 1935 року у бідній родині. Змалку його тягнуло до музики. Він навчився грати на піаніно разом зі своїми двоюрідними братами Мікі Гіллі та Джиммі Сваггартом. Мікі потім став співаком кантрі, а Джиммі — проповідником.

В 1956 студія звукозапису Sun Records випустила перший сингл Льюїса Crazy Arms. За ним було ще кілька вдалих пісень, у тому числі хіт Great Balls of Fire.

Америка божеволіла від виступів молодого співака. Льюїс на концертах сам грав на піаніно чи роялі. Не маючи можливості відходити убік від інструменту, він всю експресію вкладав у незвичайну манеру гри — музикант часто бив по клавішах ногою чи головою.

У Льюїса було шестеро дітей. Двоє із них загинули. У 1962 році трирічний син співака Стів потонув у басейні. У 1973 році Джеррі Лі Льюїс-молодший у віці 19 років розбився на позашляховику Jeep.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: