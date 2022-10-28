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Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла

Сегодня 22:26
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В пятницу, 28 октября, в Мемфисе скончался легендарный американский певец Джерри Ли Льюис. Он был последним представителем поколения музыкантов, которые прославили рок-н-ролл. Было время, когда его называли вторым Элвисом Пресли. Певцу было 87 лет.

Новости Днепра про Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла

За 12 дней до смерти Льюиса его включили в Зал славы музыки кантри. Музыкант присутствовать на церемонии не смог. Почетный знак члена Зала славы вместо Джерри получила его седьмая жена Джудит. Она заявила журналистам, что Льюис чувствует себя хорошо. И вот певца не стало. Официальная причина смерти пока не называется, однако известно, что музыкант несколько дней назад заразился гриппом и очень тяжело болел.

Джерри Ли Льюис родился 29 сентября 1935 года в бедной семье. С детства его тянуло к музыке. Он научился играть на пианино вместе со своими двоюродными братьями Мики Гилли и Джимми Сваггартом. Мики потом стал певцом кантри, а Джимми — проповедником.

В 1956 году студия звукозаписи Sun Records выпустила первый сингл Льюиса Crazy Arms. За ним последовали еще несколько удачных песен, в том числе хит Great Balls of Fire.

Америка сходила с ума от выступлений молодого певца. Льюис на концертах сам играл на пианино или рояле. Не имея возможности отходить в сторону от инструмента, он всю экспрессию вкладывал в необычную манеру игры — музыкант часто бил по клавишам ногой или головой.

У Льюиса было шестеро детей. Двое из них погибли. В 1962 году трехлетний сын певца Стив утонул в бассейне. В 1973 году Джерри Ли Льюис-младший в возрасте 19 лет разбился на внедорожнике Jeep.

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Новости Днепра про Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-роллаУкраїнська Новости Днепра про Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-роллаРусский

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