Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла

За 12 дней до смерти Льюиса его включили в Зал славы музыки кантри. Музыкант присутствовать на церемонии не смог. Почетный знак члена Зала славы вместо Джерри получила его седьмая жена Джудит. Она заявила журналистам, что Льюис чувствует себя хорошо. И вот певца не стало. Официальная причина смерти пока не называется, однако известно, что музыкант несколько дней назад заразился гриппом и очень тяжело болел.
Джерри Ли Льюис родился 29 сентября 1935 года в бедной семье. С детства его тянуло к музыке. Он научился играть на пианино вместе со своими двоюродными братьями Мики Гилли и Джимми Сваггартом. Мики потом стал певцом кантри, а Джимми — проповедником.
В 1956 году студия звукозаписи Sun Records выпустила первый сингл Льюиса Crazy Arms. За ним последовали еще несколько удачных песен, в том числе хит Great Balls of Fire.
Америка сходила с ума от выступлений молодого певца. Льюис на концертах сам играл на пианино или рояле. Не имея возможности отходить в сторону от инструмента, он всю экспрессию вкладывал в необычную манеру игры — музыкант часто бил по клавишам ногой или головой.
У Льюиса было шестеро детей. Двое из них погибли. В 1962 году трехлетний сын певца Стив утонул в бассейне. В 1973 году Джерри Ли Льюис-младший в возрасте 19 лет разбился на внедорожнике Jeep.
Читайте также:
Автор:
Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.
В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше…
Накануне между ними возник конфликт.
Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной…
Акционерное общество «Укрпочта» порадует украинцев новым конвертом с оригинальной почтовой маркой – «Весна настанет снова!».
Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.
В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше миллиона гривен, который тот получил в виде компенсации за смерть сына на войне.
Накануне между ними возник конфликт.
Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также четыре склада боеприпасов.
В Синельниковском районе 38-летняя женщина пыталась повеситься из-за ссоры с мужем.
Важная информация!
Сегодня, 28 октября, на проспекте Гагарина произошла авария.
В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах домов, другие – украшают своими художествами остановки транспорта, заборы и перегородки в центре города. Но есть и те любители живописи, кто творит в своем родном районе. Это могут быть очень…
В Кривом Роге неизвестные разрисовали машины бойцов ВСУ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!