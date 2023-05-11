Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Про це повідомляє у Twitter постійне представництво Польщі в ЄС.
“Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29”, – йдеться в повідомленні.
Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.
Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.
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