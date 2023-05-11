Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает постоянное представительство Польши в ЕС в Twitter .

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