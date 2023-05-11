Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Сегодня 22:00
просмотров

Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

Новости Днепра про Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Об этом сообщает постоянное представительство Польши в ЕС в Twitter.

«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении.

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

Читайте также:

Новости Днепра про Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29Українська Новости Днепра про Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар

    11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

    Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии

    В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской…

    Ногой сломал входную дверь медучреждения во время комендантского часа: в Кривом Роге задержали мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Ногой сломал входную дверь медучреждения во время комендантского часа: в Кривом Роге задержали мужчину

    В Кривом Роге задержали мужчину, который в комендантский час пытался…

    Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая

    РФ совершила более 30 атак в Донецкой области, а украинские…

    Последние новости

    Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар
    Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар

    11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка городского типа Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, горит легковой автомобиль.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии
    Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии

    В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Ногой сломал входную дверь медучреждения во время комендантского часа: в Кривом Роге задержали мужчину
    Ногой сломал входную дверь медучреждения во время комендантского часа: в Кривом Роге задержали мужчину

    В Кривом Роге задержали мужчину, который в комендантский час пытался ворваться в медицинское учреждение.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая
    Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая

    РФ совершила более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов и средство противовоздушной обороны врага.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина
    12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

    Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Подожгли, чтобы скрыть преступление: на Днепропетровщине жестоко убили женщину
    Подожгли, чтобы скрыть преступление: на Днепропетровщине жестоко убили женщину

    К убийству причастны двое мужчин.

    Сегодня 18:23
    2
    просмотров
    На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие
    На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

    Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

    Сегодня 17:59
    0
    просмотров
    Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)
    Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО)

    Днепр меняется с каждым годом все больше и больше. Появляются новые бульвары, скверы, здания и торговые центры. Как раньше выглядел наш город теперь можно увидеть только на фото.

    Сегодня 17:40
    просмотров
    В Днепре парень порезал своего отчима ножом
    В Днепре парень порезал своего отчима ножом

    В Днепре в одной из квартир по улице Гладкова произошла резня.

    Сегодня 17:13
    просмотров
    «Увидим — выдернем ноги»: в Днепре обмародерили клумбу с 10-ю кустами розы и самшитом
    «Увидим — выдернем ноги»: в Днепре обмародерили клумбу с 10-ю кустами розы и самшитом

    В Днепре обмародерили недавно высаженную клумбу.

    Сегодня 16:05
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх